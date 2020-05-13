Олимпийский призер устроился на работу курьером

Обладатель серебряной медали Олимпиады 2012 года японский фехтовальщик Ре Мияки из-за отмены «Токио-2020» стал курьером по доставке еды. От спонсорских денег он пока отказался.

«Я начал это делать по двум причинам: чтобы сэкономить деньги на поездках (на будущие соревнования) и поддерживать себя в физической форме. Когда я получаю заказы в холмистом районе города, это становится хорошей тренировкой», — цитирует спортсмена AFP.

На момент начала пандемии у него было три контракта со спонсорами, которые он попросил приостановить, пока ситуация не стабилизируется. По его словам, он посчитал наглостью получать поддержку в сложившихся условиях. Мияки признался, что будущее для него сейчас — это полная неопределенность. Он не уверен, что сможет сохранить мотивацию заниматься спортом до следующего года.

Из-за пандемии коронавируса во всем мире отменили крупнейшие международные соревнования. Не стала исключением и Олимпиада, которая этим летом должна была пройти в Токио. Пока игры перенесли на 2021 год, однако их могут вообще отменить, если к тому времени история с разгулом нового вируса не закончится.

Всего в мире медики выявили более 4,2 миллиона случаев заражения 2019-nCoV. Жертвами болезни COVID-19 стали почти 292 тысячи человек.