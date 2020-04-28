Олимпиаду в Токио могут отменить из-за коронавируса

Журналист издания спросил у Мори, что будет с Олимпиадой в столице Японии, если коронавирус продолжит бушевать и в следующем году. Глава оргкомитета ответил, что в таком случае снова перенести игры еще раз не получится.

«Нет, в таком случае они будут отменены. Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом», — заявил Мори.

Собеседник подчеркнул, что если Олимпийские игры все же удастся провести, то для всех такие соревнования станут более ценными. Глава Ассоциации врачей Японии Еситакэ Екокура заявил, что сейчас необходимо поторопиться с созданием вакцины от коронавируса. Без нее провести игры будет проблематично.

Ранее Мори анонсировал новую дату открытия Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония состоится 23 июля 2021 года.

В конце марта руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Мори договорились перенести «Токио-2020» на следующий год из-за пандемии коронавируса.