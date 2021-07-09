Олень отбил кролика у ястреба в парке США и попал на видео

Олень в городе Маунтин (штат Висконсин) спас кролика, которого хотел заклевать ястреб. Олень набросился на хищника. Мертвого ястреба нашел работник парка Нордик.

Крис Миллер обнаружил труп птицы, когда постригал деревья. Он не понял, что произошло, поэтому решил посмотреть видео с камер видеонаблюдения. Оказалось, что все события разворачивались 11 июня. Позже Dogtooth Media опубликовал ролик в Сети.

На кадрах видно, что ястреб поймал кролика и хотел его съесть. Однако тот начал пищать, его зов о помощи услышал олень и бросился на хищника. Кролик убежал, а олень забил до смерти птицу.

Остается загадкой, почему олень спас кролика. Sputnik предположил, что писк ушастого напоминал крик олененка, попавшего в беду. Издание добавило, что разъяренные олени достаточно опасны. Они могут напасть на человека.

В июне произошел еще один эпизод с участием животного. Медведь пролез на территорию авиабазы в Японии и напал на военного. Также он побывал с находящемся рядом аэропортом. Там его заметили около взлетно-посадочной полосы. В итоге охотники его застрелили.