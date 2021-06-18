Медведь пробрался на авиабазу в Японии и напал на военного

В Японии медведь пробрался на территорию авиабазы Окадама в префектуре Хоккайдо. Хищник напал на одного из военнослужащих. Об этом сообщил телеканал NHK.

Животное также проникло на территорию аэропорта, который граничит с военной базой. Медведя наблюдали рядом со взлетно-посадочной полосой. После этого он перелез через ограду и убежал. На всякий случай работу аэропорта приостановили, чтобы проверить, нет ли причиненного ущерба.

Медведя после этого застрелили охотники. Хищник скрывался в зарослях недалеко от авиабазы. Размер животного от холки составил около 1,5 метра. Он принадлежит к виду бурых медведей, которые обитают в этой части Японии.

В начале июня в Сахалинской области медведь напал на мужчину, который ловил рыбу. Животное пыталось снять с него скальп и разодрало лоб. Мужчину спасло то, что он притворился мертвым.

Ранее в июне в Сан-Франциско в зоопарке умер самый старый шимпанзе, который жил в США. Ему было 63 года. Незадолго до смерти шимпанзе по кличке Кобби заболел. В зоопарке заявили, что он умер от старости.