Мир 06 марта 2023, 19:31 Олег Тиньков назвал введенные против него санкции ошибочными Бывший владелец Тинькофф банка Тиньков заявил, что попал под санкции по ошибке РИА «Новости»

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Бывший владелец Тинькофф банка Олег Тиньков заявил, внесение его в санкционные списки Великобритании произошло по ошибке. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram*.

«Я никогда не должен был попадать под санкции, но понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что сейчас мы сможем исправить эту ошибку», — написал он.

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Тиньков также рассказал, что на его защиту встали несколько известных людей Британии, а том числе профессора ведущих университетов страны, бизнесмен Ричард Брэнсон (основатель корпорации Virgin Group — прим. ред.) и другие предприниматели.

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Ранее стало известно, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. В своем заявлении он поддержал решение британских властей ввести ограничения против тех, кто выступил за спецоперацию. Он также заявлял, что не хочет, чтобы его причисляли к их числу.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.