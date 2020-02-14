Около университета в Бангкоке произошла стрельба

Полиция Бангкока ищет человека, который устроил стрельбу рядом с Университетом, Чулалонгкорн. По разным данным, он сделал от 20 до 50 выстрелов.

Один из свидетелей рассказал, что вооруженный человек хотел стрелять в прохожих. «Сначала он стрелял в воздух. Он выстрелил три раза, а потом нацелился на меня», — заявил очевидец. Его процитировала газета Khao Sod.

Представитель полиции Китсана Пхатаначароен сообщил, что обошлось без пострадавших. Он подчеркнул, что вопреки информации в социальных сетях произошедшее не является «массовой стрельбой».

Сейчас полиция оцепила района, где может находиться подозреваемый. Это 44-летний Эккачай Чаруексилпа. По предварительным данным, мужчина поссорился с родственниками. Выходя из дома, он взял с собой пистолет. Стражи порядка уговаривают его сдаться.

В конце прошлой неделе в Таиланде произошла стрельба. В субботу, 8 февраля, 32-летний военный из города Накхонратчасима убил командира и двух сослуживцев. После этого он угнал автомобиль и поехал в торговый центр. Там он стал стрелять по людям. Его жертвами стали 27 человека. Полиция убила преступника только спустя 17 часов.