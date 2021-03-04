Около тысячи туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за угрозы взрыва

С территории Тадж-Махали эвакуировали около тысячи туристов. Срочную эвакуацию провели после звонка неизвестного мужчины, который сообщил о заложенной бомбе в здании.

После утреннего звонка с угрозами, как сообщила газета Hindustan Times, полиция закрыла западные и восточные ворота памятника культуры и направила на поиски взрывного устройства саперный отряд.

«В диспетчерскую службу позвонил человек и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвется. После чего оперативно провели проверку безопасности проводится вокруг Тадж-Махала», — рассказали в полиции изданию.

В правоохранительных органах отметили, что мужчина по телефону рассказал о дискриминации при наборе в армию.

После проверки оказалось, что неизвестный обманул о бомбе. Туристов запустили вновь в Тадж-Махал.

В Великобритании нашли немецкую бомбу времен Второй мировой войны в городе Эксетер в графстве Девоншир. Для ее обезвреживания эвакуировали более двух тысяч жителей. В итоге снаряд взорвали, но некоторым людям так и не разрешили вернуться в свои дома.