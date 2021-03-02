Немецкую бомбу времен Второй мировой взорвали в Великобритании. Видео

Немецкую бомбу времен Второй мировой войны нашли в городе Эксетер в графстве Девоншир. Для ее обезвреживания эвакуировали более двух тысяч жителей. В итоге снаряд взорвали, но некоторым людям так и не разрешили вернуться в свои дома.

Бомбу нашел на своем участке один из жителей города во время проведения строительных работ. Снаряд решили взорвать на месте, так как вывезти его было нельзя, сообщило издание Daily Mail. Спасатели эвакуировали 2,6 тысячи человек, среди которых было 1,4 тысячи студентов. Участок, где нашли бомбу, располагается рядом с Экстрерским университетом.

На месте соорудили специальные ограждения из земли, после чего снаряд взорвали. Полицейские сообщили, что после взрыва осталась воронка размером с двухэтажный автобус, а обломки разлетелись на 250 метров вокруг. Во многих домах разбились окна и потрескались стены.

Все работы провели 27 февраля. Некоторым жителям уже разрешили вернуться домой, но не всем. Специалисты осматривают участки на наличие других неразорвавшихся снарядов. Кроме того, спасатели продолжают убирать разлетевшиеся обломки. Для работ на определенных участках потребуется подъемный кран, так как там крупные металлические предметы упали на крыши домов.