Около сотни уголовных дел завели из-за штурма Капитолия

В большинстве случаев речь идет о федеральных делах по обвинению в тяжких преступлениях. Также в настоящее время ведется 275 расследований инцидентов, произошедших в Капитолии и вокруг него во время штурма.

По словам представителя ФБР Стивена Дантуоно, правоохранительные органы задержали более 100 человек, определено свыше 270 подозреваемых.

Несколько сотен сторонников уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, почти не встретив сопротивления охраны. В это время конгрессмены утверждали поражение Трампа на президентских выборах. Парламентариев эвакуировали в бункер.

В ходе беспорядков в здании Конгресса погибли пять человек, включая полицейского. Впоследствии Палата представителей Конгресса объявила Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.