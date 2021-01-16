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    16 января 2021, 01:31

    Около сотни уголовных дел завели из-за штурма Капитолия

    Кирилл Фролов

    В США открыли как минимум 98 уголовных дел в отношении людей, штурмовавших здание Конгресса (Капитолий) 6 января. Об этом заявил исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин.
    Около сотни уголовных дел завели из-за штурма Капитолия

    В большинстве случаев речь идет о федеральных делах по обвинению в тяжких преступлениях. Также в настоящее время ведется 275 расследований инцидентов, произошедших в Капитолии и вокруг него во время штурма.

    По словам представителя ФБР Стивена Дантуоно, правоохранительные органы задержали более 100 человек, определено свыше 270 подозреваемых.

    Несколько сотен сторонников уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, почти не встретив сопротивления охраны. В это время конгрессмены утверждали поражение Трампа на президентских выборах. Парламентариев эвакуировали в бункер.

    В ходе беспорядков в здании Конгресса погибли пять человек, включая полицейского. Впоследствии Палата представителей Конгресса объявила Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.