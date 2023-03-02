02 марта 2023, 14:40
Около 80 сторонников движения «Редан» задержали в Минске
МВД Белоруссии сообщило о задержании около 80 сторонников движения «Редан»
Около 80 сторонников движения «Редан» задержали в Минске после попытки провести акцию рядом с одним из торговых центров. Об этом сообщил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Только в одном Минске вчера задержали около 80 человек, они призывали собраться около торгового центра. К сожалению, по республике все это распространяется очень быстро», — сказал он.
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Министр отметил, что группы молодежи координировали совершеннолетние, всего 15 человек. Их привлекли к административной ответственности.
«Правоохранительным органам поставили задачу не допустить массовых собраний молодежи и драк. После того как ситуация зашла за „красную линию“, мы во всем разобрались. Родителям передали несовершеннолетних участников движения, провели профилактическую работу», — добавил Кубраков.
Ранее стало известно, что в Гомельской области полицейские задержали порядка 200 человек, причастных к «ЧВК „Редан“».
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