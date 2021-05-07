Примерно 70 миллионов доз антиковидной вакцины Johnson & Johnson будут забракованы в США из-за возможного загрязнения. На решение властей повлияло сообщение о том, что на заводе в Балтиморе были перепутаны ингредиенты двух разных вакцин от коронавируса. Сообщалось, что было испорчено 15 миллионов доз.

Как сообщил изданию New York Times источник в правительстве США, регулятор очень обеспокоен возможным загрязнением других партий. Они были произведены одновременно с загрязненными дозами.

Поэтому FDA может забраковать около 70 миллионов доз, произведенных в Балтиморе. Общее число поставленных в ЕС, ЮАР и Канаду «подозрительных» доз J&J составляет шесть-девять миллионов.

В начале месяца Минздрав Канады решил приостановить вакцинирование населения препаратом от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ведомство сначала решило убедиться в том, что он соответствует высоким стандартам качества и безопасности.