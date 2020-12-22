Около 43 тысяч беженцев вернулись в Карабах с момента прекращения огня

«Сегодня доставлен 351 человек автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. <…> Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось около 43 тысяч беженцев», — говорится в сообщении военного ведомства.

Жители Нагорного Карабаха начали возвращаться в свои дома после 9 ноября. В этот день Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня на линии соприкосновения.

В зону конфликта вошли российские миротворцы, которые будут служить в регионе в течение пяти лет. Наши военные сопровождают беженцев, оказывают медицинскую помощь людям, разминируют территорию, восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру и следят за соблюдением перемирия.