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    22 декабря 2020, 07:28

    Около 43 тысяч беженцев вернулись в Карабах с момента прекращения огня

    Андрей Иванов

    За минувшие сутки в Степанакерт из Еревана в сопровождении российских миротворцев прибыл 351 беженец. С момента прекращения боевых действий в свои дома вернулись около 43 тысяч местных жителей, которые бежали от войны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
    Около 43 тысяч беженцев вернулись в Карабах с момента прекращения огня

    «Сегодня доставлен 351 человек автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. <…> Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось около 43 тысяч беженцев», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Жители Нагорного Карабаха начали возвращаться в свои дома после 9 ноября. В этот день Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня на линии соприкосновения.

    В зону конфликта вошли российские миротворцы, которые будут служить в регионе в течение пяти лет. Наши военные сопровождают беженцев, оказывают медицинскую помощь людям, разминируют территорию, восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру и следят за соблюдением перемирия.