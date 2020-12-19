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    19 декабря 2020, 06:47

    Российские военные врачи помогли более 700 жителям Нагорного Карабаха

    Анастасия Калинина

    Более 700 жителей Нагорного Карабаха получили помощь от российских военных медиков из состава миротворцев в полевом госпитале. Всего за минувшие сутки было принято 95 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА «Новости».
    Российские военные врачи помогли более 700 жителям Нагорного Карабаха

    «Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в городе Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

    Жители получили консультации от хирургов, терапевтов и других специалистов. В ведомстве отметили, что чаще всего пациенты обращаются с обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным министерства, в составе подразделений МОСН работают более 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

    Неделю назад российские миротворцы пресекли попытки начать новое вооруженное столкновение на территории Карабаха.