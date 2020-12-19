Российские военные врачи помогли более 700 жителям Нагорного Карабаха

«Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в городе Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Жители получили консультации от хирургов, терапевтов и других специалистов. В ведомстве отметили, что чаще всего пациенты обращаются с обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным министерства, в составе подразделений МОСН работают более 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

Неделю назад российские миротворцы пресекли попытки начать новое вооруженное столкновение на территории Карабаха.