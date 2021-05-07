Около 380 человек пропали без вести во время беспорядков в Колумбии

В Колумбии во время протестов без вести пропали 379 человек. Об этом заявили общественники из Национального движения жертв государственных преступлений Movice. Они требуют от местного омбудсмена срочно начать поиски.

«Рабочая группа по насильственным исчезновениям, объединяющая 26 общественных организаций, требует от офиса омбудсмена Колумбии начать срочные поиски <…> 379 лиц, пропавших без вести с начала общенациональной забастовки», — говорится на странице объединения в Twitter.

В управлении колумбийского омбудсмена сообщили, что к ним поступила информация о 145 пропавших, из них 55 уже найдены, уточнил ТАСС.

Митинги против налоговой реформы проходят в Колумбии с 28 апреля. За это время пострадали около тысячи человек, погибли — 19. На фоне демонстраций правительство согласилось внести изменения в планы реформы, а министр финансов подал в отставку. Тем не менее протесты продолжились.

Накануне группа хакеров, называющая себя Anonymous Colombia, заблокировала доступ на официальный сайт колумбийской армии из-за разгона протестов в стране, уточнила «Газета.ru».