facebook_pixel
    04 мая 2021, 16:43

    Нового министра финансов назначили в Колумбии

    Артур Блянихов

    Президент Колумбии Иван Дуке назначил нового главу Министерства финансов и государственных кредитов. Об этом сообщил RT.

    Ведомство возглавил Хосе Мануэль Рестрепо, занимавший пост министр торговли, промышленности и туризма. Дуке поблагодарил за проделанную работу Альберто Карраскилье, который ранее руководил Министерством финансов и государственных кредитов.

    В Колумбии прошли массовые протесты против налоговой реформы. В ходе акций погибли 19 человек, около 800 получили травмы.