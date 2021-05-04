Нового министра финансов назначили в Колумбии

Президент Колумбии Иван Дуке назначил нового главу Министерства финансов и государственных кредитов. Об этом сообщил RT.

Ведомство возглавил Хосе Мануэль Рестрепо, занимавший пост министр торговли, промышленности и туризма. Дуке поблагодарил за проделанную работу Альберто Карраскилье, который ранее руководил Министерством финансов и государственных кредитов.

В Колумбии прошли массовые протесты против налоговой реформы. В ходе акций погибли 19 человек, около 800 получили травмы.