20 июня 2023, 07:56
Около 30 тонн контрабандных акульих плавников конфисковали в Бразилии
Ibama: в Бразилии конфисковали крупнейшие партии акульих плавников весом 28,7 тонны
Сотрудники Бразильского института окружающей среды Ibama конфисковали две крупнейшие партии акульих плавников общей массой 28,7 тонны. Об этом сообщили на сайте научно-исследовательского учреждения.
«Ibama конфисковал 28,7 тонны акульих плавников, предназначавшихся для незаконного экспорта в Азию», — уточнили в институте.
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Экологи заявили, что браконьеры уничтожили 10 тысяч особей. Обнаруженные плавники принадлежат двум видам хищных рыб: акуле-анеким (мако) и синей.
По оценкам специалистов погибли 5600 акул макао. С конца мая этих рыб занесли в Бразилии в список животных, находящимся под угрозой исчезновения.
Партии плавников стали крупнейшими из конфискованных за всю историю. Более 27,6 тонны конфиската изъяли со склада компании в штате Санта-Катарина.
Ранее туристам рассказали, как обезопасить себя от встречи с акулой на отдыхе.
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