Мир 20 июня 2023, 07:56 Около 30 тонн контрабандных акульих плавников конфисковали в Бразилии Ibama: в Бразилии конфисковали крупнейшие партии акульих плавников весом 28,7 тонны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники Бразильского института окружающей среды Ibama конфисковали две крупнейшие партии акульих плавников общей массой 28,7 тонны. Об этом сообщили на сайте научно-исследовательского учреждения.

«Ibama конфисковал 28,7 тонны акульих плавников, предназначавшихся для незаконного экспорта в Азию», — уточнили в институте.

Реклама

Экологи заявили, что браконьеры уничтожили 10 тысяч особей. Обнаруженные плавники принадлежат двум видам хищных рыб: акуле-анеким (мако) и синей.

По оценкам специалистов погибли 5600 акул макао. С конца мая этих рыб занесли в Бразилии в список животных, находящимся под угрозой исчезновения.

Партии плавников стали крупнейшими из конфискованных за всю историю. Более 27,6 тонны конфиската изъяли со склада компании в штате Санта-Катарина.

Ранее туристам рассказали, как обезопасить себя от встречи с акулой на отдыхе.