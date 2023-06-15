Общество 15 июня 2023, 13:30 Россиянам рассказали, как обезопасить себя от встречи с акулой на отдыхе «ФедералПресс»: все пляжи при хороших отелях оборудованы защитными сетками

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При выборе отдыха надо смотреть на категорию отеля и на меры безопасности, которые он предоставляет. В хороших отелях все пляжи оборудованы защитными сетками, чтобы акулы не смогли подплыть к туристам. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Сам турист в целях безопасности не должен заплывать за буйки, при этом держаться подальше от рыбацких лодок и не игнорировать предупреждения спасателей.

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Отзывы туристов всегда раскрывают информацию об отеле, а также рассказывают, оборудован ли пляж защитными сетками.

Риск встречи с акулой возрастает в утренние часы и поздно вечером. Всем туристам рекомендуется плавать в дневные часы, но не во время солнечной активности.