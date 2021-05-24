Около 150 человек задержали в США на TikTok-вечеринке в разгар пандемии

В США полиция города Хантингтон-Бич в штате Калифорния в ночь на воскресенье задержала 149 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Вечеринку устроил тиктокер Эдриан через социальную сеть.

На призыв Эдриана отметить его день рождения отозвались более 2,5 тысячи человек, которые начали собираться в пятницу вечером. Об этом сообщило издание CBS со ссылкой на местную полицию.

Ролик с приглашением на вечеринку под названием Adrian’s Kickback разместил пользователь adrian.lopez517. Видео набрало свыше 203 миллионов просмотров. В настоящее время оно удалено.

Полиция объявила вечеринку незаконной и требовало собравшихся разойтись, однако не все согласились. Полицейским пришлось задержать 149 человек, среди которых были 28 подростков. Им предъявили обвинения в неповиновении полиции, вандализме, нарушении запрета на фейерверки и комендантского часа.

В апреле полиция в Париже оштрафовала более 100 участников незаконной вечеринки, которая проходила в ресторане вопреки действующим ковидным запретам и в нарушение комендантского часа.