Парижская полиция оштрафовала более 110 человек за незаконную вечеринку

Полиция в Париже оштрафовала более 100 участников незаконной вечеринки, которая проходила в ресторане вопреки действующим ковидным запретам и в нарушение комендантского часа. Об этом сообщили на странице префектуры полиции в Twitter.

Правоохранители прибыли к ресторану в ночь с пятницы на субботу. Стражей порядка вызвали из-за жалоб на шум. В заведении они насчитали более 110 человек. Всех их оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. Организатора вечеринки и управляющего рестораном задержали.

С конца апреля рестораны и кафе во Франции остаются закрыты из-за коронавируса. Штраф для нарушителей составляет 135 евро. А за организацию тайных вечеринок может грозить не только штраф в размере 15 тысяч евро, но и до года лишения свободы.

В Италии ранее рестораторы вышли на уличные протесты против запрета властей на работу кафе и ресторанов. Владельцы заведения в Риме решились открыться вопреки ограничениям, но из посетителей пришли только журналисты. Нагрянули и полицейские, но штрафовать никого не стали, потому что за столиками никого не было.