Около 100 беженцев из Афганистана заподозрили в связях с таблибами*

Порядка 100 афганских беженцев, которых приняли на территории США, могут быть связаны с террористами. Американцы намерены выслать для дополнительных проверок в Косово минимум двух человек.

В Соединенных Штатах, сообщил телеканал NBC, находятся более 30 тысяч афганцев. Они покинули родину после прихода к власти в стране движения «Талибан»*.

Дополнительные проверки потребовались по состоянию на 3 сентября для 10 тысяч эвакуированных. Из них около 100 человек заподозрили в возможных связях с талибами* или другими террористическими группировками.

«Двое <…> вызвали достаточно подозрений для нового рассмотрения их статуса», — отмечено в публикации.

Власти США намерены отправить обоих афганцев в транзитный пункт, расположенный на территории Косово. Там беженцы будут дожидаться решения об их дальнейшей участи.

США приготовили места для 50 тысяч покинувших Афганистан людей. Их планируют разместить на восьми военных базах.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.