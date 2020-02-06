Оклады украинских министров посчитают с новым коэффициентом

Зарплату украинским чиновникам будут считать, основываясь на среднем заработке по стране. Для министров, их заместителей и руководителей государственных предприятий ввели специальный коэффициент.

Порядок выплаты зарплат уже утвердило правительство, сообщили в пресс-службе кабмина Украины. Подписанное постановление исполняет поручение президента страны Владимира Зеленского.

В документе указано, что размер премий определенным категориями чиновников не превысит одного оклада и будет соответствовать оценке их деятельности по результатам квартала.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уточнил, что глава кабмина и министры будут получать пять средних зарплат, заместители министров — 4,5.

«Максимальная премия — не более, чем один оклад», — подчеркнул он.

Гончарук пообещал ежемесячно публиковать информацию о зарплатах руководства кабинета министров.

Украинские власти также попросили у наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» воздержаться от выплат крупных премий руководству компании. Возможно, их оклады пересмотрят и уменьшат.

Киев также пообещал в ближайшее время погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшее время. На эти цели выделили около 6,5 миллиона долларов.