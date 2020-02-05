Украина погасит долги по зарплате шахтеров
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины уточнило, что долги по зарплате шахтерам погасят в ближайшее время. Для этого власти выделили 163 миллиона гривен, то есть 6,5 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Такое заявление ведомство сделало на официальной странице в Facebook.
Предполагается, что деньги горнякам передадут в скором времени. Среди предприятий, которым перечислили средства, оказались «Селидовуголь», «Лисичанскуголь», «Львовуголь».
В этом году планируют погасить долги на 1,9 миллиарда гривен.