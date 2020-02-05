Украина погасит долги по зарплате шахтеров

Такое заявление ведомство сделало на официальной странице в Facebook.

Предполагается, что деньги горнякам передадут в скором времени. Среди предприятий, которым перечислили средства, оказались «Селидовуголь», «Лисичанскуголь», «Львовуголь».

В этом году планируют погасить долги на 1,9 миллиарда гривен.