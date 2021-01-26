Дипломатический паспорт Пашиняна оказался у протестующих

Премьер-министр Никол Пашинян лишился дипломатического паспорта. Документ у него похитили еще 10 ноября во время захвата протестующими здания правительства в Ереване.

Пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян в беседе с агентством «Арменпресс» уточнила, что всего были похищены 14 паспортов. Удостоверения министерство аннулировало в тот же день.

«Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении», — подчеркнула Нагдалян.

В материале указано, что дипломатический паспорт Никола Пашиняна передали бывшему эксперту армянского аналитического центра «Орбели» Андранику Ованнисяну.

После заключения соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты. Недовольные в ночь на 10 ноября разгромили не только здание правительства, но и парламента, прорвались в особняк премьера. Из резиденции, как заявил сам Пашинян, тогда украли «компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы».

На территории региона разместили российских миротворцев.