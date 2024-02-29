Мир 29 февраля 2024, 14:50 Охвативший Техас пожар перекинулся на Оклахому CNN: охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому Unsplash

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Мощный пожар охватил американский штат Техас. Площадь возгорания составила 344 тысячи гектаров земли. Огонь перекинулся на соседнюю Оклахому. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пожар продолжает уничтожать лесные угодья штата из-за засушливой и ветреной погоды. Только за день он охватил более 140 тысяч гектаров. В 60 округах Техаса ввели режим ЧС. Спасатели до сих пор не смогли локализовать возгорание.

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Ранее такой крупный пожар бушевал в 2006 году. Тогда огонь распространился на 360 тысяч гектаров. Власти не привели информацию о жертвах среди населения. Ущерб от разгула стихии тоже еще не подсчитали.