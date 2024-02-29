29 февраля 2024, 14:50
Охвативший Техас пожар перекинулся на Оклахому
CNN: охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому
Мощный пожар охватил американский штат Техас. Площадь возгорания составила 344 тысячи гектаров земли. Огонь перекинулся на соседнюю Оклахому. Об этом сообщил телеканал CNN.
Пожар продолжает уничтожать лесные угодья штата из-за засушливой и ветреной погоды. Только за день он охватил более 140 тысяч гектаров. В 60 округах Техаса ввели режим ЧС. Спасатели до сих пор не смогли локализовать возгорание.
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Ранее такой крупный пожар бушевал в 2006 году. Тогда огонь распространился на 360 тысяч гектаров. Власти не привели информацию о жертвах среди населения. Ущерб от разгула стихии тоже еще не подсчитали.
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