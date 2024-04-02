02 апреля 2024, 00:38
Охранники стали круглосуточно сторожить свалку в Уэльсе из-за выброшенных туда миллиардов
К свалке в Уэльсе приставили охрану из-за диска с биткоинами на 51 млрд рублей
Жительница Уэльса во время уборки случайно выкинула диск своего парня, на котором хранились восемь тысяч биткоинов стоимостью более чем 51 миллиард рублей. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Происшествие случилось в 2023 году. Молодой человек виновницы очень долго пытался отыскать свой диск после уборки. Мужчина копал в разных местах и отслеживал путь движения биткоинов.
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Выяснилось, что ценная вещь оказалась на свалке в Ньюпорте. Однако поехать туда и найти диск владелец не может. Когда до местных властей дошла информация о случившемся, вокруг помойки установили забор и приставили охранников. Все работники свалки тоже узнали о сокровище под грудой мусора, поэтому не теряют времени и ищут миллиарды.
Как отметили в местной администрации, бывший хозяин больше не является владельцем диска, поэтому не может рыться на муниципальной собственности.
Ранее картины XVII века нашли на помойке в Германии. По предварительным данным, это были оригиналы голландского и итальянского художников.
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