Картины художников XVII века нашли на помойке в Германии

Две старинные масляные картины в рамах оказались на мусорке в Германии. Предположительно, это оригиналы голландского и итальянского художников, написало в Тwittеr отделение полиции в Кельне.

Полотна обнаружили на месте отдыха рядом с автобаном А7 в Средней Франконии. Картины нашел 64-летний мужчина и передал их полицейским.

Теперь власти устанавливают, каким образом работы XVII века попали на мусорку.

«По первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах», — заявили в полиции.

Картина «Портрет мальчика» могла выйти из-под кисти ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена (1627–1678). Дата ее создания неизвестна. Вторая работа — «Автопортрет смеющегося». Предположительно, ее написал в 1665-м итальянский художник Пьетро Беллотти (1627–1700).

Пока эксперты затрудняются назвать стоимость произведений искусства. До этого на торгах полотна Беллотти оценивались более чем в 200 тысяч долларов, а работы ван Хогстратена — приблизительно в 400 тысяч долларов.

В Германии неоднократно находили пропавшие картины. Например, в 2006 году полотно немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде обнаружили на чердаке спустя 30 лет после исчезновения.