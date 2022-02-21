Охотника за сережками пожилых прохожих задержали в Алма-Ате

Полицейские в Алма-Ате задержали мужчину, который на улице срывал с пожилых женин серьги. Об этом сообщило издание polisia.kz.

В ведомстве рассказали, что речь идет о 38-летнем мужчине, который приехал из Южно-Казахстанской области в Алма-Ату на заработки. В городе он жил в съемных квартира и нигде не работал.

Он нападал на женщин старше 60 лет. «Серьги бабушек сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на свои нужды», — рассказал начальник Управления полиции Алматинского района Есен Искаков.

Ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Полицейские возбудили по этому факту уголовное дело по нескольким эпизодам, расследование продолжается.

В августе злоумышленник проник в московскую квартиру через окно и украл оттуда деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 6,7 миллиона рублей.