Деньги и драгоценности на сумму 7 млн рублей вынесли из московской квартиры

Злоумышленник проник в московскую квартиру через окно и украл оттуда деньги и личное имущество. Общая сумма ущерба составила 6,7 миллиона рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Все произошло в доме в Гагаринском районе столицы. Неизвестный смог отжать окно на девятом этаже. Попав в квартиру, он взломал сейф и вынес оттуда ювелирные украшения и деньги. Из квартиры он также забрал ключи от автомобиля и музыкальный центр.

Возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленника разыскивают правоохранители.

В Иркутской области отец и сын разработали собственный способ экстремальных краж. Они научились грабить грузовики прямо на ходу. При обыске у них обнаружили машины, у которых лобовое стекло откидывалось, и было место для крепежа троса. Теперь оба под подпиской о невыезде.