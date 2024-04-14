Мир 14 апреля 2024, 13:07 Пожар произошел на высоковольтных подстанциях под Одессой Минэнерго Украины: загорелись высоковольтные подстанции под Одессой РИА «Новости»

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В Одесской области произошел пожар на нескольких высоковольтных подстанциях. На них загорелось оборудование, сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — указали в ведомстве.

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Пожары, по данным украинского Минэнерго, ликвидировали. Из-за ЧП свет пропал в четырех населенных пунктах.

О причинах возгорания в министерстве не сообщили. На каких именно объектах случился пожар, ведомство тоже не стало уточнять.

В середине неделе после взрывов в Одессе пропало электричество. За сутки — с 10 по 11 апреля — местные СМИ несколько раз сообщали о мощных взрывах в городе. Одесская ПВО пыталась сбить беспилотники, по дронам военнослужащие также стреляли из крупнокалиберного оружия.