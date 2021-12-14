Огромные очереди выстроились в Стамбуле за «народным хлебом»

Видео из Стамбула с огромными очередями за так называемым «народным хлебом», цена на который субсидируется мэрией города, распространилось в соцсетях. Это вызвало критику стамбульского мэра Экрема Имамоглу.

«Наши люди стали бедными — это факт, но я недоволен публикацией изображений наших соотечественников, которые стоят в очереди, чтобы купить дешевый хлеб», — с недовольством написал он в Twitter.

Турецкая лира в начале года продавалась по курсу 7,4 за доллар, но за год подешевела почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%. Это максимальное падение турецкой валюты за последние 20 лет. Так называемый народный хлеб (halk ekmek) продается в уличных ларьках за 1,25 лиры, в то время как в магазинах хлеб после подорожания стоит 2,5–3,5 лиры.

Ранее спецслужбы Турции вовремя обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт. Там проходил митинг, в котором принимал участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Турции в последние дни проходят массовые митинги как сторонников президента Эрдогана, так и его противников.