Теракт на митинге с участием Эрдогана предотвратили в Турции

Спецслужбы Турции вовремя обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт. Там проходил митинг, в котором принимал участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом рассказал заместитель главы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.

«Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду», — сказал политик в эфире телеканала CNN Turk.

В Турции в последние дни проходят массовые митинги как сторонников президента Эрдогана, так и его противников. В городе Мерсин, который находится в южной части государства, тысячи людей стали настаивать на том, чтобы действующий турецкий лидер ушел в отставку. Все это происходит на фоне того, как курс национальной валюты страны демонстрирует падение.

Сам же Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в ходе своего выступления в Сиирте, что на митинге в его поддержку собралось значительно больше людей, чем на акцию протеста против него. Президент обратился к людям с призывом не терять доверие к экономике Турции и дал обещание сделать ситуацию на рынке более стабильной. Эрдоган добавил, что одной из причин резкого роста цен стало то, что сырье по всему миру в последнее время стремительно дорожает.