Огромная пиявка больше года жила в голове у пятилетнего ребенка

Мальчик жаловался на проблемы с дыханием и боли в горле. Попытки родителей самостоятельно вылечить сына не увенчались успехом.

При осмотре врач обнаружил живую пиявку в трахее мальчика. 16 октября ему успешно удалили паразита. Хирург захватил пиявку специальной трубкой, резать пациента не пришлось.

Паразит, которого достали из горла ребенка, вырос в длину с ладонь взрослого человека. Родителям медики рассказали о том, как важно пить чистую воду.

Видео операции по извлечению пиявки из горла ребенка появилось в китайских соцсетях.

Минувшим вечером в Челябинске неизвестный похитил младенца, которого мать несла в переноске. Женщину ударили по голове, ограбили и забрали ребенка. По данным местных СМИ, пострадавшая приехала на окраину города на такси, однако неправильно указала адрес. Она спросила дорогу у прохожего и пошла в нужную сторону пешком.