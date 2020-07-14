Ограничения по студенческим визам в США оспорят в суде

Семнадцать штатов США и округ Колумбия обратились в суд с иском к администрации Белого дома с требованием отменить решение, запрещающее обучение иностранных студентов в стране при заочной форме посещения. Очную форму преподавания большинство университетов из-за COVID-19 намерены ограничить.

Как стало известно РИА «Новости», действия администрации президента США Дональда Трампа в иске названы «жестокими и незаконными». Принятые меры могут привести к физическому отчислению студентов или к небезопасному в условиях пандемии возобновлению очных занятий.

В заявлении, на которое ссылается агентство, говорится, что вузы столкнулись с мучительной дилеммой. Им придется обеспечить для сотен тысяч иностранных студентов достаточное количество очных занятий за несколько дней до начала семестра без внимания к общественному здравоохранению.

«Альтернатива — потерять значительное число международных студентов, которые будут вынуждены покинуть страну и участвовать в занятиях онлайн по мере возможности, либо же перевестись на факультет с очной формой обучения, либо вообще уйти из университета», — говорится в иске.

Университеты попросили суд отложить дату вступления распоряжения в силу, с последующей его отменой. Генпрокурор Массачусетса Мора Хили заявил, что администрация Трампа даже не пытается найти обоснование для принятой жестокой меры, заставляющей факультеты выбирать между здоровьем студентов и сохранением международных учащихся.

Отдельный иск также подал штат Калифорния, совместный — Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Первые слушания пройдут на этой неделе в Бостоне. Перспективы дела и время его рассмотрения пока неясны.

С помощью специально созданного фейкового университета University of Farmington американские власти сумели задержать за год около 250 нелегальных иностранных студентов. Большинство оказалось гражданами Индии. На родину добровольно вернулось около 80% приезжих.