Студентов-нелегалов ловили в США с помощью учебы. Для них подделали целый университет

Власти США за год задержали около 250 иностранных студентов поддельного университета. University of Farmington специально создали в Детройте, чтобы заманивать туда визовых мошенников и нелегалов. Большинство задержанных — граждане Индии.

80% задержанных иммигрантов из Южной Азии добровольно вернулись на родину. Около 10% депортированы, еще столько же пытаются оспорить решение американских властей. Одному человеку это удалось — студент получил статус постоянного резидента, сообщил сайт Detroit Free Press.

Ранее заявляли о 161 арестованном студенте. Лишь недавно цифра выросла до 250. Задержания проводили с января по июль.

По одной из версий, все задержанные прибыли в США по студенческим визам. Но так как позднее выяснилось, что University of Farmington было детищем федеральных агентов, они потеряли свой иммиграционный статус после закрытия заведения в январе. Многие учащиеся поступили в университет по программе Curricular Practical Training, которая позволяет иностранным студентам не только учиться, но и работать в Штатах. Некоторых студентов перевели в фейковый университет из других организаций, потерявших аккредитацию.

По словам же организаторов «учебного процесса», студенты знали, что фактически платят лишь за пребывание в стране. 100% иностранцев не провели ни одной секунды в классе. «Если бы речь шла действительно о получении образования, то университет не смог бы никого привлечь, поскольку не имел ни учителей, ни классов, ни образовательных услуг», — заявил помощник прокурора США Брэндон Хелмс.

Юристы настаивают, что власти организовали ловушку для учащихся. Ведь федеральные агенты фактически заманивали студентов иностранного происхождения. «Поймали в ловушку уязвимых людей, которые просто хотели сохранить легальный иммиграционный статус», — заявил Рахул Редди — адвокат из Техаса, представлявший и консультировавший некоторых арестованных студентов.

По мнению юристов, Министерство нацбезопасности указало на сайте, что учебное заведение настоящее. Аккредитовавшее его агентство не догадывалось о подлоге.

При этом обучение было не бесплатным. Студенты платили по 12 тысяч долларов (770 тысяч рублей) в год. Работал университет с 2016 года, всего училось в нем порядка 600 человек. Преподавали там секретные агенты, а не профессора.

«Они сделали много денег», — сказал Редди об американском правительстве. Адвокат добавил, что двум студентам, добровольно покинувшем страну, уже отказали во въезде в США, когда они попробовали поступить вновь.

Правда, адвокат Рахул Редди отметил, что в некоторых случаях студентов, решивших перевестись из университета из-за отсутствия занятий, все равно арестовали.