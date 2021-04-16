Ограничения по коронавирусу начали смягчать в Шотландии

Правительство Шотландии начало снимать ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

С 16 апреля местным жителям разрешат свободно перемещаться по улицам. Также им можно будет собираться в парках компаниями до шести человек. Но по-прежнему будет действовать запрет на поездки в другие регионы без уважительной причины.

Скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений.