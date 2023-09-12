Мир 12 сентября 2023, 19:30 Официальное расследование перед возможным импичментом Байдена началось в США Маккарти объявил о расследовании перед возможным импичментом Байдена Unsplash

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Перед возможным объявлением голосования по импичменту президента США Джо Байдена комитеты палаты представителей конгресса приступили к официальному расследованию. Об этом поручении заявил республиканец, спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти, сообщил ТАСС.

«Я поручаю комитетам палаты представителей начать официальное расследование [в рамках возможного] импичмента президента Джо Байдена», — сказал Маккарти.

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Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев представители Республиканской партии в палате представителей выявили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения Байдена.

Ранее глава комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймс Комер заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США запланировали на середину сентября.

«Все зависит от Кевина Маккарти <…>, мы с ним беседовали несколько раз», — пояснил Комер.