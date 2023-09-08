Мир 08 сентября 2023, 07:30 Представитель конгресса США обозначил возможные сроки голосования по импичменту Байдену Newsmax: голосование по импичменту Байдену может пройти в середине сентября Unsplash

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Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену запланировали на середину сентября. Об этом заявил телеканалу Newsmax глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.

.«Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от (спикера нижней палаты конгресса – прим. ред.) Кевина Маккарти<...>, мы с ним беседовали несколько раз.", — отметил Комер.

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Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин указала на то, что большая часть членов палаты представителей США поддержит запуск расследования для процедуры импичмента Байдену.

По словам Комера, решающую роль в настрое конгрессменов сыграла информация об общении президента США со своим сыном Хантером о зарубежных деловых операциях.

Для расследования Джо Байдену придется предоставить сведения о коммуникации от его имени, банковских выписках и источниках дохода, а также журнал посетителей и детали встреч.

Стратег партии Терри Салливан 4 сентября заявил, что республиканская партия может столкнуться с серьезными проблемами. По его словам, Байден получит от импичмента выгоду.