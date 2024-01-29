Мир 29 января 2024, 14:55 Офицерам «Беркута» предъявили новые обвинения по делу о Майдане ГБР Украины снова предъявило обвинения экс-командирам «Беркута» по делу Майдана Emeric Fohlen / Global Look Press

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Бывшим командирам специального подразделения «Беркут» предъявили новое обвинение. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ГБР, офицеры якобы пытались уничтожить оружие, которое использовали их подчиненные во время Майдана. Последние, как уточнили в бюро, «убили участников „революции достоинства“».

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«Из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на Институтской улице в Киеве убили 48 и ранили 90 участников акций протеста», — указали в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемые пытались уничтожить улики. Речь идет о 24 автоматах калибра 7,62 АКМС, снайперской винтовке Драгунова, трех ружьях калибра 12 миллиметров «Форт-500» и ружье «Форт-12» калибра девять миллиметров.

Они разрезали оружие и удалили маркировки серийных номеров. Часть подозреваемые выкинули в реку Виту, а другую закопали на берегу.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад планировал организовать новый Майдан. «Акцию» собирались устроить в Сербии.