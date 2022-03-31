Генсек НАТО предупредил о последствиях вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине

Идея о вмешательстве даже небольшой группы стран НАТО в ситуацию на Украине является очень опасной. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, написал ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что альянс продолжит поставлять вооружение на Украину в необходимых объемах, поскольку, по его мнению, украинцы сражаются за ценности НАТО, демократию и свободу.

Также генсек сообщил, что в 2021 году оборонные расходы НАТО выросли на 270 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем в 2020 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной нынешней ситуации на Украине стала проводимая США и НАТО внешняя политика, которые в последние годы накачивали страну вооружением и создавали военную инфраструктуру.