В конце прошлой недели Вашингтон по дипломатическим каналам предупреждал Евросоюз, Германию, Францию и Великобританию о возможной эскалации конфликта на Донбассе. Американцы сообщили им о якобы наращивании концентрации российских военных на границе с Украиной.

Об этом немецкой газете Süddeutsche Zeitung сообщили собственные источники. В это же время на саммите G20 в Риме президент США Джозеф Байден потребовал от Берлина усилить давление на Россию с помощью газопровода «Северный поток — 2». Действующее правительство или будущая коалиция парламента должна повлиять на Федеральное сетевое агентство и добиться от него остановки или пересмотра продолжающейся процедуры сертификации трубопровода.

Источник газеты утверждает, что Германия недовольна ситуацией вокруг Украины. В Берлине считают, что Москва испытывает бундестаг на прочность.

Сразу несколько американских СМИ 3 ноября опубликовали материалы о якобы усилившемся присутствии России около границ Украины. На самом деле были опубликованы спутниковые снимки, сделанные около границы с Белоруссией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статьи вбросом. Российское посольство России в Вашингтоне посоветовало американцам посмотреть на себя в зеркало, когда они говорят о «хаосе во всем мире».