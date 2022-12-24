Мир 24 декабря 2022, 18:40 Офис Зеленского предложил уничтожить заводы по производству дронов в Иране Советник офиса Зеленского Подоляк призвал ликвидировать производство дронов в Иране РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удар по заводам Ирана, занимающихся производством беспилотников. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Иран якобы намерен увеличить поставки ракет и дронов в Россию, чем «унизит институт международных санкций». В связи с этим производящие беспилотники заводы нужно ликвидировать.

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«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков», — заявил Подоляк.

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Соединенные Штаты ранее заявили, что у Белого дома якобы есть доказательства заключения договора между Россией и Ираном по поставке в РФ баллистических ракет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон беспокоит растущее военное партнерство между Ираном и РФ. При этом представитель американской администрации не стал подтверждать свои слова доказательствами.