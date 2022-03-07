Офис Зеленского отказался озвучить условия переговоров с Россией

Члены делегаций на переговорах между Россией и Украиной не будут разглашать условия, предлагаемые сторонами, пока не согласуют «общие позиции». Об этом в интервью журналистке Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передал «Интерфакс».

Представитель офиса Зеленского заявил, что переговорный процесс очень сложный, но он идет. На переговорах каждая из сторон предложила условия для урегулирования ситуации, но говорить о них не будут до тех пор, пока не согласуют «общие позиции».

«Мы договорились <…> не выходить для того, чтобы на них — на эти позиции, встречные, — не начало оказывать давление общественное мнение», — заявил Подоляк.

Он добавил, что ему не хочется озвучивать какие-то «сырые вещи» на данном этапе, чтобы не спровоцировать нежелательную реакцию.

Член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее сообщил, что третий раунд переговоров с РФ пройдет на польско-белорусской границе. Они намечены на понедельник.

Первые два раунда переговоров прошли 28 февраля в Белоруссии и 3 марта в Беловежской Пуще.