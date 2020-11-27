Офис Зеленского допустил его выдвижение на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. Одного президентского срока для изменения ситуации в стране недостаточно.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко заметил, что о своем решении украинский лидер сообщит ближе к следующему голосованию. Его процитировало издание «Корреспондент».

«Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно», — сказал Тимошенко.

Разговоры о втором сроке Зеленского он назвал преждевременными. Тем не менее, добавил замглавы офиса украинского президента, глава государства сообщит о своем желании уйти заблаговременно.

«Но я не вижу такой ситуации сейчас в принципе. Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой», — заявил Тимошенко.

Решение, уходит или нет, остается за президентом. Сейчас такой вопрос, заключили в офисе украинского лидера, на повестке дня вообще не стоит.

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