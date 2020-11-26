«Огромную дыру» нашли в украинском бюджете
Первый зампред комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заметил, что средств пока хватает на выплату зарплат и пенсий. Его слова привел портал «Цензор.НЕТ».
Деньги еще есть на погашение внешнего долга и финансирование некоторых программ в оборонной отрасли. На другие цели их не хватает. Украинским властям необходимо, по словам парламентария, либо привлекать средства с внешних рынков, либо сокращать расходы.
Нехватку средств в украинском бюджете Железняк назвал «огромной дырой».
Ранее Михаил Саакашвили предрек Украине неизбежную экономическую катастрофу. Причем начнется она в ближайшее время. А с начала 2021 года у страны начнутся сложности с социальными выплатами. Соглашение с Международным валютным фондом не спасет ситуацию и только отсрочит кризис на несколько месяцев.