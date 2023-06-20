Общество 20 июня 2023, 14:19 Парламент Эстонии узаконил однополые браки и ЛГБТ-усыновления Парламент Эстонии принял закон об однополых браках, который вступит в силу в 2024 году Unsplash

Читать 360tv в

В Эстонии с 2024 года смогут разрешить заключать однополые браки и усыновлять детей представителями ЛГБТ. Парламент принял закон, несмотря на десятки голосов против, сообщили на его сайте.

«За принятие инициированного правительством проекта закона об изменении семейного закона и других связанных с ним законов проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 — против», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Законодатели одобрили однополые браки двух совершеннолетних людей и усыновление такими парами детей на основе равенства партнеров. С согласия родителей супруг сможет усыновить ребенка партнера, но первоочередные права и обязанности по отношению к нему останутся за биологическими матерью и отцом. Проект прошел первое чтение 22 мая, после чего в него внесли 711 поправок. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Президент Венгрии Каталин Новак отклонила законопроект, который позволил бы жителям анонимно сообщать об однополых браках, сообщили «Известия». Правительство страны ограничило ЛГБТ-сообщество в правах, в том числе на усыновление.