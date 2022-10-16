Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране | 360°

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Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Президент Ирана Раиси обвинил Байдена в разжигании хаоса и беспорядков в стране

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Ответственность за охватившие Иран «хаос и террор» несет ответственность президент США Джо Байден. Как сообщило агентство IRNA, об этом в своем обращении к нации заявил глава Ирана Ибрахим Раиси.

Он подчеркнул, что США не первый раз несут вред странам исламского мира, когда поддерживают преступления Израиля против населения Палестины и два десятилетия подряд проводили свою агрессивную политику в Афганистане.

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«Комментарии американского президента, позволяющего себе разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране, только подтверждают, что Америку нельзя называли „великим дьяволом“», — заявил Раиси.

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Так он прокомментировал заявление Байдена во время его выступления в Калифорнии, где он увидел плакат с требованием дать Ирану свободу.

«Мы поддерживаем граждан и храбрых женщин Ирана. По-настоящему», — заявил Байден.

Начиная с сентября, в Иране не прекращаются беспорядки после смерти 22-летней студентки. Полицейские задержали ее за неправильное ношение хиджаба.

Новость о том, что молодая девушка умерла в больнице, куда ее доставили из отделения полиции привела к масштабным протестам женщин. После к ним начали присоединяться мужчины, требуя отставки действующей власти.

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