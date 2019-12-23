Одна открытка уничтожила сотрудничество Теsсо с заводом в Китае. Это убыток, на который нужно было пойти

Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с китайским заводом, где производят рождественские открытки. Причина — подозрения в использовании китайцами рабского труда заключенных. Скандал разгорелся, когда английская девочка купила открытки и нашла в них записку с просьбой о помощи. Политолог из США Эндрю Корыбко рассказал «360», почему всего одно сомнительное сообщение приостановило работу.

«Неясно, имело ли место злоупотребление рабочей силой на самом деле или нет. Это все надо расследовать, но объективно, совместно с китайским правительством. Даже если была лишь одна записка, расследовать ее — ответственное дело», — отметил Корыбко.

По его словам, политолог не может даже представить, чтобы в такой ситуации какая-либо компания не поступила так, как Tesco. Тем более, после того, как новость стала достоянием общественности.

При этом Tesco сама теряет деньги, приостановка работы вредит финансовым интересам компании. Представляете, чтобы новости выходили, а организация игнорировала бы их? Ни одна западная компания не позволит подобным заявлениям остаться без расследования Эндрю Корыбко политолог.

Маленькая Флоренс Уиддиком купила в Tesco упаковку открыток за 1,5 фунта (121 рубль). На карточке с изображением котенка была просьба о помощи: «Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям».

Представитель британской компании заявил, что организация не позволит использовать труд заключенных при создании продаваемых фирмой товаров. Китайский завод Zheijiang Yunguang Printing исключат из перечня поставщиков Tesco, если информация о принудительном труде подтвердится. Правда, китайская сторона заявила, что об обвинениях в свой адрес узнала из газет.

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