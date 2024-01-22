Спецоперация 22 января 2024, 15:14 «Хочу, чтобы мне ногу по колено оторвало». Украинский военный поделился своей мечтой Украинский военный признался, что мечтает об оторванной ноге Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Боец Вооруженных сил Украины с улыбкой на лице заявил, что хочет, чтобы ему «ногу оторвало по колено». Видеоролик обнародовал военный обозреватель Борис Рожин в Telegram-канале.

На кадрах украинского военнослужащего спросили, о чем он мечтает. Тот сделал шокирующее признание.

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«Хочу, чтобы мне ногу по колено оторвало», — сказал боец.

Его собеседника поразили такие слова. Он решил выяснить, почему у украинца такая мечта. Солдат ВСУ объяснил, что хочет уйти с фронта — таким образом он сможет отдохнуть.

Пленный старший сержант ВСУ Михаил Глыва ранее рассказал, что многие украинские бойцы не хотят идти на передовую, но выполняют приказы, опасаясь наказания. У большинства военных нет мотивации бороться дальше.

Один из украинских военнопленных поделился, что его насильно мобилизовали прямо на улице. Мужчину заставили подписать документы о вступлении в ряды ВСУ под пытками. При этом все обучение состояло из бессмысленных принудительных работ, сообщил RT.