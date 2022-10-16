Один из задержанных в Белоруссии хотел устроить взрыв на ж/д путях | 360°

Мир 16 октября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Viber Один из задержанных в Белоруссии хотел устроить взрыв на ж/д путях «Беларусь-1»: один из задержанных в Белоруссии хотел устроить взрыв на ж/д путях РИА «Новости»

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Белорусские правоохранители задержали несколько человек, готовивших теракты. Один из мужчин собирался взорвать релейный щиток на железнодорожных путях.

Как заявил подозреваемый, взрыв щитка был его первым заданием, который он должен был выполнить для вступления в некую коалицию.

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«Мне должны были дать взрывное устройство, которое взрывается через три часа после взвода», — рассказал мужчина в эфире телеканала «Беларусь-1».

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По его словам, он связывался с представителями признанной в Белоруссии террористической организации ВYPOL. После теракта задержанный планировал отправиться в Польшу на учебу. Как уточнили журналисты, за взрыв преступнику обещали заплатить 500 долларов.

Еще один подозреваемый заявил, что хотел свергнуть власть «из-за стадного инстинкта», но на самом деле его в стране все устраивало.

Ранее о предотвращении серии терактов в Белоруссии сообщил замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. Сейчас задержанные дают признательные показания. Мужчины выразили готовность сотрудничать со следствием.

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