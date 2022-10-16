Серию терактов предотвратили в Белоруссии | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Серию терактов предотвратили в Белоруссии Замминистра МВД Белоруссии Казакевич: серия терактов предотвращена в республике РИА Новости

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Серия терактов предотвращена в Белоруссии. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканал «Беларусь-1».

По его словам, задержанные были завербованы представителями признанной в Белоруссии террористической организации ВYPOL и оппозицией из-за рубежа. Он отметил, что задания по закладке бомб готовившие диверсии получали от чат-бота в одном из каналов в мессенджере Telegram.

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«Террористы получили задание по закладке бомб, а также были проинформированы о том, где взять зажигательные смеси из чат-бота плана „Перамога“», — сказал Казакевич, отметив, что несколько человек уже арестованы по подозрению в организации диверсии.

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Замминистра МВД уточнил, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием, оперативная работа в данном направлении продолжена.

Ранее сообщалось, что террористический акт совершили граждане одной из стран СНГ на полигоне Западного военного округа в Белгородской области.

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